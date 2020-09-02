В дни российского этапа «Формулы-1» для грузовиков полностью закроют трассу Джубга-Сочи

Сочи продолжает подготовку к Гран-При России «Формулы 1». На время проведения королевских гонок в городе существенно ограничат движение. 26 и 27 сентября с 6 до 22 часов для грузовиков будет закрыт проезд по трассе Джубга – Сочи и на дороге Адлер – Красная Поляна.

В Имеретинской низменности с 7 утра 24 сентября до 23 часов 27 сентября будет закрыт проезд для всех автомобилей, не имеющих аккредитацию.

Исключение будет сделано только для маршрутных транспортных средств и такси.

Напомним, что российский этап Формулы 1 пройдет на Сочи Автодроме с 24 по 27 сентября. Гонка пройдет со зрителями, уже опубликована программа уикенда.