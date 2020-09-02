В Краснодаре силовики предотвратили теракт

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В Краснодаре сотрудники силовых структур задержали сторонника запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". В машине в 27-летнего парня было обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство.

По предварительной информации молодой человек готовил крупный теракт в краевой столице. Кроме того, была сделана экспертиза международной переписки парня.

- Заведено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ФСБ.

Ранее «Комсомолка» писала, что ФСБ пресекла деятельность группы «черных оружейников», в которую входили и жители Кубани. В ходе операции были изъяты десятки единиц оружия.