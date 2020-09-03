«Ляпнул сдуру»: Охлобыстин извинился перед жителями Новороссийска за свои слова

Иван Охлобыстин

Иван Охлобыстин сейчас вместе с другими актерами находится в Геленджике, где проходят съемки нового шоу. Новый проект - аналог «Форта Боярд». Участники должны справиться со сложными заданиями. Кто окажется сильнее и выносливее, тот и получит килограмм золота.

В интервью "Комсомолке" Иван Охлобыстин решил поделиться впечатлениями о побережье и "прошелся" по соседнему Новороссийску. Телеведущий назвал его самым страшным городом юга страны.

- Новороссийск вообще странное место! - заявил актер. - Там цементный завод и никакой гламур не может прилепиться. Самый страшный город из южных, прости меня Господи! А Геленджик вызывает у меня самые романтические чувства.

Правда, вскоре актер понял, что его высказывание было слишком громким и поспешил внести ясность.

- Ляпнул сдуру про Новороссийск, - написал Охлобыстин в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте». - Людей обидел зря, потому что они — главная красота этого пыльного, портового города. Простите меня, добрые жители Новороссийска.