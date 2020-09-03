На Кубани задержали хулигана, который сообщил о захвате школы

Обстоятельства уточнятся

Утром 3 сентября в школе станицы Старокорсунской под Краснодаром было неспокойно. В полицию позвонил неизвестный и сказал, что школу захватил вооруженный ученик. Якобы парень ворвался в школу с автоматом и заставил детей вместе с учителями прятаться по кабинетам. После сообщения на место выехали правоохранители. Но информация о разгуливающим по учебному заведению школьнике с автоматом не подтвердилась.

Личность звонившего в дежурную часть хулигана установили. По данному факту проводится проверка.

- Полицейские установили личность звонившего. Он в настоящее время задержан. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Телефонная шутка может обернуться для гражданина уголовным делом. Задержанного и учителей сейчас опрашивают правоохранители.