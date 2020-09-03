Стали известны даты и время матчей ФК «Краснодар» с 7 по 10 тур

Расписание матче ФК Краснодар Фото: Андрей ШРАМКО

ФК «Краснодар» узнал точное расписание ближайших матчей в Российской премьер-лиге. Чемпионат для «горожан» возобновится в Волгограде, где «быки» сыграют с «Ротором».

Кстати, в этой встрече не сможет руководить командой главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев, он дисквалифицирован на один матч после удаления в игре с «Ростовом».

Расписание игр «Краснодара» с 7-го по 10-й тур:

7-й тур. 13 сентября, воскресенье. 19:00. Волгоград. «Ротор» – «Краснодар»

8-й тур. 18 сентября, пятница. 20:00. Краснодар. «Краснодар» – «Химки»

9-й тур. 26 сентября, суббота. 20:00. Сочи. «Сочи» – «Краснодар»

10-й тур. 4 октября, воскресенье. 20:00. Москва. «Динамо» – «Краснодар»