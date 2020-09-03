В Анапе иностранец стал фигурантом уголовного дела за финансирование террористов

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В Анапе возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего иностранного гражданина. Молодой человек подозревается в финансировании терроризма. Дело возбуждено по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ.

- Подозреваемый располагал информацией, что один из участников международной террористической организации собирал денежные средства для ее финансирования, - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В августе 2018 года фигурант обратился с просьбой к своему знакомому перевести деньги на расчетный счет по реквизитам. Оперативное сопровождение данного дела осуществляют сотрудники Управления ФСБ России по Краснодарскому краю и регионального ГУ МВД России.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Краснодаре силовики предотвратили теракт.