Татьяна Гречаная: среди заболевших и умерших от коронавируса никто не был привит от гриппа

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На Кубани вакцинация от гриппа началась раньше обычного на пару месяцев. Временные рамки сдвинули из-за коронавируса. По словам врачей, это поможет обезопасить людей от возможного «коктейля» из гриппа и коронавируса одновременно. К тому же организм должен накопить силы перед боем с инфекцией.

В Роспотребнадзоре считают, что в этом году прививку от гриппа стоит сделать всем.

- Я вела статистику по первой тысяче заболевших и умерших от Covid-19 в крае людям, - говорит замруководителя управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Гречаная. - Выяснилось, что в прошлом эпидсезоне никто из них не делал прививку от гриппа.

По словам эпидемиолога, вакцина от гриппа поддерживает общий иммунитет и дает организму дополнительную защиту от сходных респираторных вирусов.

- Если человек за раз заразится этими двумя инфекциями, то прогноз по его здоровью будет весьма тревожный, это будет сильнейший удар по организму, иммунитету - сомнений не вызывает, - добавляет Татьяна Гречаная. - Поэтому очень важно сделать прививку от гриппа в этом эпидсезоне.