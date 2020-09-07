Мэр Сочи возглавил оперативный штаб по поиску пропавших туристов с детьми

Фото пресс-службы администрации Сочи

Напомним, что в Сочи отдыхали восемь детей и трое взрослых из Твери. Они накануне отправились в горы посмотреть на озеро, а вечером ни до кого невозможно было дозвониться. Взволнованные родители набрали спасателям и сообщили, что долгое время не могут выйти на связь с детьми. Участников похода ищут уже вторые сутки, пока поиски безрезультатны.

Сейчас в администрации поселка Красная Поляна развернули оперативный штаб. По распоряжению главы города Алексея Копайгородского, в него, кроме служб спасения, также него вошли представители администрации Сочи и городских экстренных служб.

- Все городские службы, подразделение МКУ «Служба спасения Сочи» дислоцируются в зоне поисков, работают в усиленном режиме совместно с Кубань - СПАС, ЮРПСО и полицией, расширяем участок поисков и наращиваем личный состав за счёт сил и средств Росгвардии, привлекаем казачьи отряды муниципалитета, - отметил глава города Алексей Копайгородский.

В мэрии добавили, что сейчас связываются с родственниками пропавших, при необходимости их доставят в Сочи.