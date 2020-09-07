«Без отрицательной динамики»: Мэрия оценила эпидобстановку в Краснодаре

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В администрации краевого центра прошла планерка. На ней, в том числе, обсуждалась ситуация с распространением коронавирусной инфекции в городе.

- Учитывая рост заболеваемости и высокий туристский поток в регионе, режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлен до 18 сентября. Эпидемиологическую обстановку в Краснодаре можно оценить, как продолжающуюся стабильную, без отрицательной динамики, но по-прежнему мы видим зарегистрированные случаи заболеваемости, - сообщила начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова.

Власти также напомнили о масочном режиме.

- В городе сохраняется масочный режим в закрытых помещениях, напоминаем, что нужно соблюдать требования и правила социального дистанцирования, а также режим самоизоляции для людей с высоким риском хронических заболеваний и старше 65 лет, - акцентировали на совещании.

По данным на 7 сентября в Краснодаре за последние сутки выявили 37 человек с Covid-19. Также среди заболевших оказались пятеро детей в возрасте от двух до 17 лет. Стоит отметить, что общее число заболевших в краевом центре на сегодняшний день 418 человек, из которых 50 человек – это дети.

В Краснодаре продолжают проводить дезинфекцию в общественных местах.