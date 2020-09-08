15 классов учатся дома: адыгейских школьников перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ситуация с распространением коронавируса в Адыгее сейчас напряженная. Спустя неделю после начала нового учебного года, стало известно, что в школе Адыгейска учеников отправили на карантин. Причиной тому стал COVID-19, который обнаружили у одного из учеников.

- Весь класс сейчас переведен на дистанционное обучение, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» глава Адыгейска Махмуд Тлехас. - В школе проведен комплекс необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий.

А тем временем стало известно, что уроки на удаленке проводят еще у 14 классов. Это учащиеся школ в семи муниципалитетах.

- В каждом муниципалитете республики, кроме Кошехабльского и Гиагинского районов, есть хотя бы один класс, который переведен на дистанционное обучение, - уточняет первый заместитель министра образования и науки республики Евгений Лебедев. - Среди тех, у кого обнаружили коронавирус, - ученики и педагоги.

Министерство образования республики также добавляет, что в 11 школах классы закрыты на карантин, то есть 371 ученик занимается сейчас дистанционно. Такое обучение продлится две недели.

После случившегося родителей призывают более ответственно относиться к своему здоровью и детей. Эпидемиологи просят не отправлять детей в школу даже с малейшими признаками простуды.