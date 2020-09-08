В Краснодаре устранили последствия сильного ливня

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В мэрии Краснодара сообщили, что последствия ливня в городе устранены. На 21:00 на улицах города работают 22 единицы специализированной техники, а также 9 мотопомп муниципальной Службы спасения.

- 8 сентября от жителей мы получили 24 заявки на откачку воды с проезжей части. Больше всего от дождя пострадали Пашковский и Комсомольский микрорайон, - отметил представитель пресс-службы. Локальные подтопления затронули улицы Почтовую, имени Крупской, 2-ю Трудовую, Комсомольскую и другие.

Ранее «Комсомолка» писала, что больше всего непогода доставила неудобства автомобилистам. Краснодар после ливня встал в пробках.