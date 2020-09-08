Последствия ливня в Краснодаре 8 сентября 2020: дождь затопил дороги и улицы

Фото: krd.ru

Непогода продолжает испытывать Краснодар на прочность. Буквально два дня назад на город обрушился сильный ливень, который подтопил дороги. На один день природа взяла перерыв, а 8 сентября снова разгневалась - в кубанской столице хлынули дожди. Стоит сказать, грозовые тучи появились в разных районах города. Потому, пока Комсомольский микрорайон заливает, в центре слышны лишь раскаты грома.

Больше всего непогода доставила неудобства автомобилистам. Краснодар после ливня встал в пробках.

Больше всего не повезло жителям Комсомольского микрорайона - после дождя дороги "горят" красным. Фото: Яндекс

Горожане выкладывают в соцсетях видео с подтоплениями. Глубокие лужи образовались на улице Тюляева в Комсомольском микрорайоне.

По словам очевидца, ливневка не успевает справляться с огромным количеством осадков.

Пешеходы с опаской переходят проезжую часть - лужи там по щиколотку.

С трудом едут машины и идут пешеходы по улице Уральской - здесь тоже много воды.

Медленно двигаются автомобили и по улице Черкасской, где до сих пор есть последствия дождя.

По данным мэрии Краснодара, от горожан сейчас поступило 6 заявок на откачку воды. Огромные лужи образовались на проезжей части улиц - на тех участках, где отсутствует сеть ливневой канализации.

- По адресам направлена водооткачивающая техника, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии Краснодара. - Также во время объезда выявлены локальные подтопления.

Воду откачивают на Бульваре Строителей, пересечении улиц Уральская и Тюляева, улицах Российской и Петра Метальникова.

На дорогах Краснодара продолжает дежурить специализированная техника. Кроме того, за ситуацией в городе следят дежурные Центра мониторинга дорожного движения и транспорта, а также ЕДДС.

Напомним, мощный ливень накрыл столицу Кубани не только 5 сентября. На следующий день дождь снова полил с не меньшей силой.

Метеорологи советуют не убирать зонты. Ближайшие прогнозы синоптиков говорят о том, что 9 сентября в Краснодарском крае и в бассейне Кубани пройдут сильные дожди, грозы и град. Ветер местами усилится до 18 метров в секунду.

ВАЖНО!

В случае ЧС в мэрии советуют звонить по номеру 8 (861) 214-33-36 или по телефону 112.

НА ЗАМЕТКУ

Если непогода застала на улице, спасатели не советуют спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения.

- Постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления, - советуют в МЧС. - Если вы находитесь дома или на работе, то выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери.

Автомобилистов, которых ливень застал во время поездки на машине, специалисты просят не пытаться преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь на обочину и заглушите машину. Включите аварийные огни и переждите сильный дождь.