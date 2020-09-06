Последствия ливня в Краснодаре 6 сентября 2020: затопило улицы без коммуникаций

В Краснодаре справляются с последствиями ливня

Последствия ливня в Краснодаре 6 сентября 2020: на улицах Краснодара дежурит спецтехника и мотопомпы .

Мощный ливень накрыл столицу Кубани 5 сентября, но и на следующий день дождь снова полил с не меньшей силой. Но в отличие от залповых июльских ливней, в этот раз ливневки справились в бурным потоком воды. После летней стихии в городе почистили коммуникации и те места, где обычно были огромные лужи, в этот раз не так сильно затопило.

Ливни накрыли Краснодар. Фото: Яндекс погода

Но несколько улиц все же пострадали – те, где вообще нет ливневок. Например, вакуумные машины откачивали воду с проезда Ангарского, 17, что в Музыкальном микрорайоне Краснодара. Заехала техника и на Бульвар Строителей, 8.

- Заявка была и на откачку воды с улицы Российской и Дежнева, - пояснили в администрации Краснодара.

Водооткачивающая техника работает на улицах города. Фото: администрация Краснодара

Кстати, штормовое предупреждение продолжает действовать в Краснодаре. Сильный дождь с грозой прогнозируют до 7 сентября. А ветер может разгуляться до 20 м/с.

- На улицах Краснодара продолжает дежурить спецтехника, - говорят в мэрии кубанской столицы. – В общей сложности по городу курсируют 20 машин и 10 мотопомп муниципальной службы спасения. Если будет необходимо, количество единиц техники будет увеличено. Все службы города работают в усиленном режиме.

В случае ЧС в мэрии советуют звонить по номеру (861)214-33-36 или по телефону 112.

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