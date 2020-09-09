В Краснодаре временно отключат светофоры на улице Захарова

Фото: пресс-служба УВД по городу Сочи.

В Краснодаре для замены оборудования временно отключат светофоры на улице Захарова, у завода имени Седина. Дорожные оптические устройств не будут работать 10 сентября с 10.00 до 16.00.

- Специалисты подрядной организации заменят светофоры и контроллеры на обеих сторонах автодороги, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В департаменте напомнили, что работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ранее «Комсомолка» писала, что в Новороссийске открыли первый в городе наземный светофор. Его установили возле местной школы. Наземный светофор - это светящаяся стоп-линия на границе дороги и тротуара. Она дублирует сигнал основного электронного регулировщика.