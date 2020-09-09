На Кубани ликвидировали три несанкционированные свалки. Фото: Юлия БАРАНОВА

В Краснодарском крае уничтожены три несанкционированные свалки. Мусор складировался в селах Щербиновского района.

- Нарушители оштрафованы более, чем на 1,5 млн рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевой прокуратуры. – Они привлечены к административной ответственности по ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв) и по ч.4 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления).

Ранее «Комсомолка» писала, что в Сочи коммерсанты незаконно захоронили опасные отходы рядом с водозабором водоканала. По факту загрязнения земельного участка возбуждено уголовное дело.