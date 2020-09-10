На Кубани вернули сельхозтехнику фермеру

Фото: УФССП РФ по краю

В Белоглинском районе руководители ОАО «Радуга» взяли в пользование у местного фермера несколько единиц сельскохозяйственной техники. Но возвращать оборудование владельцу акционерное общество не хотело, была работа. Забирать собственность аграрию пришлось через суд.

- Представители общества передали силовикам комбайн с навешенным разбрызгивателем, молотилку к комбайну унифицированной «жатки», транспортную тележку, два комплекта стеблеподъемников, приспособления для уборки кукурузы и приспособления для уборки подсолнечника, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

В ведомстве добавили, что сельхозтехника возвращена владельцу, а исполнительное окончено.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что приставы на Кубани забрали автомобиль за долги по кредиту. Мужчина задолжал более 100 тысяч рублей, но не считал, что это может быть причиной отказаться от купленной на кредитные деньги машины.