В Славянске-на-Кубани водителям автобусов задолжали более 3,5 млн рублей

Дело передано в суд

В течение двух лет директор организации в Славянске-на-Кубани, занимающейся пассажирскими перевозками, не доплачивал зарплату 20 сотрудникам, в том числе, водителям автобусов. Работники пожаловались в следственный комитет, а после проверки в отношении руководителя возбудили уголовное дело.

- 53-летний директор ООО «Крона» задолжал по зарплате более 3,5 миллионов рублей. У обвиняемого имелась возможность для погашения суммы, но данные деньги он использовал на иные нужды, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В настоящее время на недвижимое имущество обвиняемого в 3,6 миллиона рублей наложили арест. Дело передано в суд.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что директор строительной компании в Краснодаре 8 месяцев не платил зарплату сотрудникам. Долг перед 38 работниками превысил 1,1 миллион рублей.