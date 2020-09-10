На Кубани изменен номер «горячей линии» по вопросам соцподдержки и занятости жителей

На Кубани изменен номер «горячей линии» по вопросам соцподдержки. Фото: Юлия БАРАНОВА

В Краснодарском крае изменен номер «горячей линии» по вопросам социальной поддержки и занятости жителей региона.

С 10 сентября консультации по данным вопросам можно получить по номеру «горячей линии» краевого методического центра: 8-800-250-55-03.

- Этот номер заменит ранее действующий. Режим работы «горячей линии» – в будние дни с 09:00 до 18:00, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее «Комсомолка» писала, что 3 тысячи россиян проконсультировались на «горячей линии» в региональном министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия об отдыхе на Кубани.