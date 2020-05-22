2020-05-22T18:08:18+03:00
Общество

Три тысячи россиян проконсультировались в минкурортов об отдыхе на Кубани

На «горячей линии» готовы ответить на все вопросы
Виталий КАРНАУХ
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На "горячей линии" ответят на все вопросы об отдыхе на Кубани.На "горячей линии" ответят на все вопросы об отдыхе на Кубани.Фото: Виталий КАРНАУХ
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Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, в региональном министерстве курортов работает «горячая линия». Ежедневно с 9 утра до шести вечера специалисты консультируют россиян по вопросам отдыха на черноморском побережье.

– Операторы дают необходимую информацию, которая интересует граждан. Мы уже проконсультировали более 3 тысяч человек, – рассказали в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани.

Проконсультироваться по всем вопросам, связанным с отдыхом на Кубани, можно по телефону: 8-800-200-60-90.

Напомним, из-за введения карантинного режима, с 28 марта гостиницы и отели в Краснодарском крае приостановили свою работу. Несмотря на это, власти края готовятся к курортному сезону, однако открыть его можно будет только следуя эпидемиологическим требованиям Роспотребнадзора. Принимать россиян пока что разрешили только здравницам, имеющим медицинскую лицензию.

Кстати, в некоторых курортных городах региона частные гостиницы работают втихую. Накануне корреспондент "Комсомолки" пытался заселиться в одну из гостиниц Геленджика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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