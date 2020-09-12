Выборы в Краснодарском крае 2020: на Кубани работают мобильные пункты досрочного голосования

Мобильный избирательный пункт. Фото: Избирком Кубани

Досрочное голосование в Краснодарского крае началось 11 сентября и продолжится 12 числа. А основной день голосования пройдет 13 сентября.

На Кубани работают не только избирательные участки в зданиях школ, домов культуры и проч., но и мобильные пункты.

- Находятся они на придомовых территориях, - рассказали «КП»-Кубань» в Избирательной комиссии Краснодарского края. - Во всех мобильных пунктах строго соблюдаются требования Роспотребнадзора - установлены санитайзеры, есть дистанционный термометр, выдают одноразовые перчатки. А все сотрудники – в масках.

Работать мобильные пункты будут и 12 сентября, с 14:00 до 18:00.

Также на избирательных участках созданы условия для людей с инвалидностью.

- Лица с ограниченными возможностями здоровья и пожилые граждане смогут использовать на 639 избирательных участках трафареты с прорезями для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня, - пояснили в Избиркоме Краснодарского края. - Специальными приспособлениями для слепых и слабовидящих избирателей оснащены 674 участковые комиссии. В 835 помещениях для голосования размещены информационные стенды с материалами, выполненными крупным шрифтом.

2 725 участков находятся на первых этажах зданий, а 1 985 из них оборудованы специальными приспособлениями для маломобильных граждан.

Прямая онлайн-трансляция голосования