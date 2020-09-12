«Это праздник»: ио ректора КубГТУ Михаил Барышев поделился впечатлениями от выборов на Кубани

Михаил Барышев. Фото: сайт КубГТУ

Исполняющий обязанности ректора Кубанского государственного технологического университета Михаил Барышев уже сходил на выборы.

Напомним, избирательные участки в этом году открылись досрочно - 11 сентября.

Из-за угрозы распространения коронавируса они работают три дня. На местах строго соблюдаются все требования Роспотребнадзора - члены избирательных комиссий - в масках и перчатках. А посетителям на входе выдают средства защиты. А ещё - одноразовую ручку для заполнения бланков.

- Впечатления прекрасные, - рассказал ио ректора КубГТУ Михаил Барышев. - Нарушений нет, все комфортно. Организованы участки хорошо (ведь я сам организовал 4 участка). Сотрудники очень приветливые, а общие впечатления - впечатление праздника.

О том, как в Краснодарском крае проходят выборы, следите в нашей прямой трансляции.