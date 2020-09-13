Жильцов сгоревшей в Краснодаре многоэтажки переселили в гостиницу

Выгорела вся крыша. Фото: ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Жильцов сгоревших квартир дома в Музыкальном микрорайоне расселяют в гостиницу в центре Краснодара..

- Многие жильцы пострадавшего от пожара дома до сих пор находятся на месте происшествия, поскольку ожидают возможности зайти в свои квартиры, - говорит глава администрации Калининского сельского округа. - Перевозка в пункт временного размещения организована автобусами Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления. Пункт этот находится в школе №66. А уже оттуда люди смогут разместиться в гостинице.

Напомним, многоэтажка загорелась в два часа ночи. И только к 7:43 ее полностью потушили. Загорелась мансарда на площади 800 квадратных метров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Последствия сильного пожара в жилом доме Краснодара: мансарда восьмиэтажки выгорела полностью

Глубокой ночью в Краснодаре произошел сильнейший пожар. Восьмиэтажка в Музыкальном микрорайоне кубанской столице вспыхнула, что спичка. Спасатели продолжают устранять последствия сильного пожара в жилом доме. - Вся мансарда полыхала, было страшно, - говорят жители соседних с ней домов на улице Российской (продолжение)