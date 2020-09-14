Мост в Апшеронском районе, разрушенный во время наводнения, откроют в сентябре

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Строительство моста через реку Пшиш в поселке Станционном началось в прошлом году, старый автомобильный путепровод был разрушен во время наводнения. Работы уже находятся на завершающем этапе. Благодаря этому мосту возобновиться транспортное сообщение поселка Станционный со станицей Куринской. Пока здесь есть только пешеходный мост.

– Оперативно удалось восстановить только пешеходный переход, на восстановление транспортного сообщения понадобилось гораздо больше времени. На строительство моста ушло 276,8 миллионов рублей из всех уровней бюджета. Освещение будет установлено на всем его протяжении, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, после сильных дождей в октябре 2018 года в населенном пункте было разрушено два моста. Один восстановили практически сразу, а второй мост губернатор поручил отстроить заново. В 2019 году Апшеронскому району на эти цели выделили 95 миллионов рублей, а в 2020 – еще около 200.