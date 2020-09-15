В Лабинске открылся обновленный офис МФЦ

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Лабинске офис МФЦ переехал в торгово-развлекательный центр. Раньше он находился на улице Победы, а теперь на улице Советской, 21. Сейчас МФЦ расположен в более просторном помещении.

- Обновленный офис в Лабинске оформлен в едином фирменном стиле, оснащен современной техникой для оперативного обслуживания населения, также здесь обустроена комфортная зона ожидания, установлен терминал, позволяющий производить наличную и безналичную оплату госпошлины, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Для обеспечения безопасности посетителей и предупреждения распространения коронавируса в офисе регулярно проводится санитарная обработка поверхностей и оборудования.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Новороссийске офис МФЦ переехал в новое здание. Более 10 лет назад самый первый офис открыли на улице Бирюзова. Теперь он распахнул свои двери в торговом центре на улице Советов, 1 - на первом этаже торгового центра «Красная площадь».