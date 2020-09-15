Следком начал проверку в связи с отравлением лекарствами детей в Усть-Лабинске

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СУ СК по краю начало доследственную проверку в связи с отравлением лекарствами четверых детей в Усть-Лабинске.

Как ранее сообщалось, накануне вечером 40-летняя жительница районного центра оставила без присмотра в доме на улице Пушкина четверых дочерей в возрасте от 3 до 10 лет. Дети открыли холодильник и наелись таблеток, хранящихся там.

Своих сестер в полубессознательном состоянии обнаружил дома вернувшийся с работы 19-летний старший брат. Он немедленно вызвал скорую.

Дети доставлены в больницу, где им оказывается помощь. Состояние одной из девочек остается тяжелым.

- Следователи СК вместе с сотрудниками органов опеки и попечительства изучают условия жизни и воспитания детей,- сообщает СУ СК по краю.