Прокуратура Кубани начала проверку по факту отравления детей в Усть-Лабинске

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Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту отравления лекарством четверых детей в Усть-Лабинске. Напомним, инцидент произошел вечером 14 сентября. Мать девочек, младшей из которых всего три года, ушла из дома, оставив дочерей без присмотра. Одна из девочек открыла холодильник и достала хранящееся там лекарство. Все дети попробовали его.

- Установлено,что четверо детей из многодетной семьи по собственной неосторожности выпили лекарственный препарат, принадлежащий матери, - уточняют в прокуратуре региона. - Пострадавшие дети доставлены в Белореченскую центральную районную больницу.

Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Сейчас девочки все еще под наблюдением врачей.

Во время проверки прокуратура установит причины и условия, способствовавшие происшествию.

- Будет дана оценка, в том числе работе органов и учреждений системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, - добавляют в надзорном ведомстве.

Известно, что семья с 31 января состоит на профилактическом учете в категории «неблагополучный родитель».