В Краснодаре задержали парня, напавшего на кондуктора трамвая

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Одного из отморозков, напавших на кондуктора трамвая в Краснодаре, нашли. Напомним, происшествии случилось ранним утром, когда в вагоне еще не было пассажиров. На одной из остановок зашли двое молодых людей. Юноши отказались платить за проезд, кондуктор попросил их выйти. Такой ответ не устроил парней и они напали на работника трамвая.

- На место ЧП прибыл наряд патрульно-постовой службы краснодарской полиции, который и задержал одного из нападавших, когда отрабатывал прилегающую территорию, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко. - Задержанный - 20-летний краснодарец, второй молодой человек скрылся с похищенным - мобильным телефоном 44-летнего кондуктора трамвая и деньгами (600 рублей из сумки работника).

Однако парни успели еще и снять деньги с банковского счета кондуктора. В общей сложности они похитили 4 тысячи рублей.

Сейчас идет проверка. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 статьи 161 УК РФ «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия».

По этой статье парням грозит 7 лет лишения свободы. Кроме того, за кражу денег с банковской карты могут завести дело еще и по статье «Кража», по которой молодому человеку грозит до 6 лет лишения свободы.

- Сейчас ведется розыск второго соучастника преступления, - уточняет Артем Коноваленко.