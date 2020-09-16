Смертельное ДТП в Сочи: на пешехода наехала иномарка

Фото: ОГИБДД УВД по Сочи

Авария произошла накануне вечером 15 сентября в городе-курорте.

По предварительной информации автоинспекторов, на улице Пластунской в районе поворота на Макаренко водитель за рулем Mercedes сбил пешехода. 30-летний мужчина решил перейти дорогу в неположенном месте. При этом, по словам правоохранителей, неподалеку был надземный пешеходный переход. Но мужчина, видимо, поленился идти до него и нарушил правила дорожного движения.

- От полученных травм пешеход погиб на месте аварии, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в отделе пропаганды ОГИБДД УВД по Сочи.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

- По факту ДТП проводится проверка, - уточнили «КП» - Кубань» в отделе пропаганды ОГИБДД УВД по Сочи.

Напомним, ранее завотделением травматологии больницы скорой медпомощи Евгений Ткаченко рассказал, как выжить в ДТП.