За Вениамина Кондратьева проголосовали 2,4 млн жителей Краснодарского края

Вениамин Кондратьев. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Подведены окончательные итоги прошедших выборов. По результатам голосования, которое в этом году длилось три дня, кандидатуру Вениамина Кондратьева поддержали 2401266 жителей Краснодарского края. Это, по данным крайизбиркома, 82,97% избирателей.

Явка на Кубани в этот раз составила 68,69%. Напомним, пять лет назад в Едином дне голосования участвовали 46,04% избирателей региона.

– Протокол избирательной комиссии по выборам главы администрации (губернатора) Краснодарского края подписан, – уточнил «Комсомольской правде» - Кубань» председатель избирательной комиссии края Алексей Черненко.

Ближайшие пять лет Вениамин Кондратьев будет руководить краем. Стоит сказать, когда он избирался на пост главы Кубани впервые, «курс» был взят на комфорт жителей. Что обещал и сделал Вениамин Кондратьев за последние 5 лет.