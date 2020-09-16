В Сочи задержали женщину, сообщившую ФСБ об угрозе в концертном зале, где выступали Винокур и Петросян

Этот инцидент произошел в городе-курорте. В УФСБ России по Краснодарскому краю в Сочи поступил звонок. Номер набрала местная жительница и сообщила об угрозе в концертном зале. В тот день там шли съемки «Юморины-2020».

- На сцену вышел ведущий и попросил Евгения Петросяна прекратить выступление и уйти вместе с ним. Срочно эвакуировали остальных участников и зрителей, - рассказывал в своем Instagram юморист Владимир Винокур.

После звонка на место выехали правоохранители. Они оцепили здание, после чего кинологи с собаками стали проверять территорию концертного зала, прошерстили каждое помещение. Но в итоге никаких подозрительных предметов, а уж тем более опасных, не нашли.

- Вскоре правоохранители выяснили личность и местонахождение злоумышленницы, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Ей оказалась 48-летняя местная жительница.

Женщину в итоге задержали по месту жительства. Что стало причиной такого поступка, пока неизвестно, но на злоумышленницу уже завели уголовное дело.

- За ложное сообщение ей грозит до пяти лет лишения свободы, - добавляют в ГУ МВД по Краснодарскому краю.