В Северском районе разворачивают еще один госпиталь для пациентов с коронавирусом

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С 21 сентября на базе хирургического, терапевтического и анестезиолого-реанимационного отделений Афипской больницы появится еще один ковидный госпиталь. Его развернут на 120 коек. Здесь будут принимать пациентов с пневмонией и подозрение на коронавирус.

- Сейчас проводятся необходимые работы для соблюдения санитарно-эпидемиологической безопасности пациентов и медиков, - рассказал главный врач Северской ЦРБ Манолис Анаников. - Обращаю внимание, что в нашей больнице оказывается стационарная медицинская помощь не только жителям нашего района, но и населению Абинского и Горячеключевского районов.

Врач поблагодарил коллег за труд и попросил пациентов относиться с пониманием к работе медиков.

Напомним, ранее сообщалось, что в Краснодаре на карантин закрыли две поликлиники - №9 и №25. Пока что прием приостановлен. В зданиях проводят дезинфекцию.