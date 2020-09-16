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Жители горевшего дома на улице Российской в Краснодаре получают новые паспорта

Ряд жильцов утратили документы во время пожара
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото мэрии Краснодара

Фото мэрии Краснодара

Ряд жителей пострадавшего от сильного пожара дома на улице Российской в Краснодаре полностью утратили свои документы. Сейчас им восстанавливают паспорта.

Выдачу документов для погорельцев 16 сентября провели в Прикубанском отделе УМВД России по Краснодару. За новыми паспортами обратились 18 человек, и 16 из них уже получили документы.

— Администрация города организовала подвоз жителей к месту получения документов. Никаких пошлин они не оплачивали — паспорта выдали абсолютно бесплатно, — рассказал заместитель мэра города Андрей Дорошев.

Крупный пожар на улице Российской произошел в ночь на 13 сентября. Полностью выгорели 54 квартиры. Ведется ремонт жилья. Как ожидается, раскоды по восстановлению дома будут возложены на застройщика.