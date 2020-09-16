В Новороссийске перезахоронили останки воинов Великой Отечественной войны

Фото мэрии Новороссийска

Во время Великой Отечественной войны значительная часть Новороссийска была захвачена вражескими войсками. В феврале 1943 года здесь высадился десант моряков – 274 советских солдата захватили плацдарм на Малой земле и удерживали ее в течение 225 дней, вплоть до полного освобождения города.

Останки десяти бойцов Красной Армии-защитников Новороссийска были найдены в окрестностях города-героя ранее в этом году. Их имена исследователям установить не удалось. Церемония захоронения прошла на кладбище на горе Кабахаха.

Перед возложением цветов к Вечному огню на площади Героев прошла траурная панихида по погибшим воинам и замученным в концлагерях, по мирным жителям, погибшим во время войны.

Губернатор Кубани отметил беспримерное мужество и героизм советских бойцов, сражавшихся за Новороссийск, благодаря которым 16 сентября 1943 года наши войска смогли прорвать оборону фашистов и овладеть городом.

– Мы преклоняем головы и чтим память героев этих сражений, которые навсегда будут вписаны в историю Великой Победы. Наш народ выдержал страшные испытания, чтобы на землю пришел мир, будущие поколения жили счастливо. Низкий поклон всем ветеранам и вечная слава погибшим защитникам Новороссийска, – написал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на своей странице в соцсетях.