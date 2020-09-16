Режим самоизоляции в Краснодарском крае 2020 снова продлили

Рассказываем подробнее про режим самоизоляции в Краснодарском крае 2020. Фото: Иван МАКЕЕВ

На Кубани снова продлен режим повышенной готовности. Все запреты, введеные из-за коронавируса, сохраняются до 2 октября. В первую очередь, власти обращают внимание на режим самоизоляции, который обязаны соблюдать жители края.

Согласно новому постановлению, не покидать дом и свести к минимуму социальные контакты рекомендуют людям старше 65 лет, а также тем, кто находится в группе риска. Как правило, это люди с хроническими заболеваниями и серьезными недугами.

- Это лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом, - сообщается в тексте нового постановления.

Врачи считают, что во время сезона простуд и гриппа, ко всему прочему еще и пандемии, организм больных людей более уязвим. Потому медики советуют поберечься. В случае плохого самочувствия, не стоит идти в поликлинику, лучше вызвать врача на дом.