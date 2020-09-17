Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 17 сентября 2020 года увеличилось еще на 93 человека

Фото: администрации Краснодарского края.

Оперативный штаб пo ситуации с коронавирусом в рeгионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. За последние 24 часа в Краснодарском крае число заболевших выросло на 93 человека.

За последние сутки в России выявлено 5762 новых случаев коронавируса и 144 смерти.

- За сутки в России полностью выздоровели 5754 человек, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в федеральном оперативном штабе. - Из них из больниц Краснодарского края выписаны домой за минувшие сутки 52 пациента. У всех отрицательный тест на коронавирус.

Напомним, режим повышенной готовности в Краснодарском крае в очередной раз продлили. Ограничительные меры в связи с коронавирусом будут действовать до 2 октября. В любых помещениях люди обязаны носить средства защиты и соблюдать социальную дистанцию.