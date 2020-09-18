Резкое похолодание ожидается в Краснодарском крае

Погода испортится уже в ближайшие 24 часа. Фото: МЧС

В Краснодарском крае в выходные, 19 и 20 сентября, температура воздуха опустится до непривычных уже отметок. Синоптики обещают, что местами ночью на Кубани будет до +7 градусов. Настоящая осень придет в регион.

Похолодание в Краснодарском крае, по предварительным прогнозам синоптиков, жители почувствуют в ночь с пятницы на субботу 19 сентября. В пятницу местами пройдут дожди и грозы, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. В Туапсинском районе предсказывают сильный дождь.

Сильнее остальных осеннее дыхание ощутят на севере региона – в Ейске днем в субботу ожидается около 18 градусов.

В большинстве курортов похолодание будет не столь резким – море еще теплое и согревает Черноморское побережье. В Сочи и Туапсе в субботу столбики покажут +24, в Геленджике - +22. А вот в Анапе после пятничных приятных +26 столбики опустятся до +19. Зато согреться можно будет в море – температура воды составляет 23-25 градусов. В выходные ночью на побережье – около 15 градусов выше ноля.