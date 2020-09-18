СК начал проверку по факту гибели на пожаре 5-летней девочки в Новопокровском районе

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Как ранее сообщала «Комсомолка» , 12 сентября 2020 года 5-летняя девочка со своей мамой приехали из Ростова-на-Дону в гости к бабушке в станицу Новопокровскую.

Малышка зашла в сарай рядом с домом, где играли местные дети, решившие поджечь сено. В результате пожара девочка получила ожоги около 90% поверхности тела и была доставлена в больницу, где несмотря на все усилия врачей, умерла от полученных повреждений.

- Новопокровским следственным отделом СКР по Краснодарскому краю по поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления Андрея Маслова проводится доследственная проверка по факту гибели малолетней девочки,- сообщает СУ СК по краю.

В частности, следователи вместе с органами опеки и попечительства изучают условия жизни и воспитания ребенка.