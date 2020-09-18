Продолжается масштабный ремонт в горевшем доме на улице Российской в Краснодаре

Фото мэрии Краснодара

В пострадавшем 13 сентября от сильного техногенного пожара доме на улице Российской, 267/6 в Краснодаре полным ходом идут восстановительные работы.

110 рабочих приступают к замене остекления окон и балконов, пострадавших от огня.

. Здесь продолжается ремонт подъездов и зачистку закопченных стен здания. В горевших квартирах заменены все входные секции.

— В ближайшее время к дому доставят новые окна и балконные блоки. Их начнут устанавливать во всех квартирах, где это потребуется. Продолжается работа и по восстановлению коммунальных сетей. Идут работы на фасаде, начинается ремонт внутри подъездов, — рассказал заместитель главы Краснодара Андрей Дорошев.

В гостиницаз «Кавказ» и «Москва» остаются 243 погорельца с 44 детьми. Для всех организовано трехразовое питание.

Выплаты на неотложные нужды получили 112 человек, работа продолжится и в ближайшие выходные дни.