Начальника отдела полиции на Кубани уволили из-за пьяной езды

Сергей Сорокоумов. Фото: gulkevichi.com

Главного полицейского Гулькевичского района 50-летнего Сергея Сорокоумова уволили из органов. Правда, пока эта информация не афишируется, официальных комментариев от УМВД тоже нет.

Однако источник в правоохранительных органах подтвердил "КП" - Кубань", что полковник полиции больше не работает в МВД. Пропали его данные и со страницы отдела на официальном сайте.

Напомним, это стало следствием громкого задержания высокопоставленного полицейского за пьяную езду.

- У водителя была несвязная речь и странное поведение. Но пройти медосвидетельствование на месте он отказался. После убеждений полковник согласился пройти тест на алкоголь в наркологии. При первом исследовании результат составил 0,74 миллиграмм на литр (это примерно полбутылки водки), - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

А вот работающие в силовой структуре люди говорят, что на начальника отдела полиции Гулькевичского района задержали не просто так. Недавно Гулькевичский отдел полиции "прославился" скандалом с пытками.