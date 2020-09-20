Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 20 сентября 2020 года: среди заболевших - 12 детей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Продолжаем следить за ситуацией с коронавирусом на Кубани. Как сообщает региональный оперштаб, за последние сутки число заболевших COVID-19 снова выросло. По последним данным, зарегистрировано 94 новых случая заражения, среди них 12 детей. В краснодарские больницы поступили девять юных пациентов от семи до 17 лет, в Павловском районе заболели двое 14-летних подростков, в Апшеронском районе – 8-летний ребенок. Общее число заразившихся перевалило за 13 тысяч.

В Краснодаре положительный тест на COVID-19 получили 37 человек, в Сочи - 13. В Курганинском районе заразились семь пациентов, пять случаев подтверждено в Лабинском районе, по четыре – в Новороссийске и Северском районе.

- Трое заболевших зафиксировано в Каневском районе, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе Краснодарского края. - По два новых случая заражения в Усть-Лабинском, Павловском, Кущевском, Славянском, Апшеронском районах.

Кроме того, по одному заболевшему зарегистрировано в Белореченском, Мостовском, Белоглинском, Динском, Крыловском, Выселковском, Красноармейском, Абинском, Кавказском, Ейском районах и в Армавире.

Выздоровели 10186 пациентов, в том числе за последние сутки 22 человека. Трое пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались за минувшие 24 часа.

- В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 44 пациента, – сообщили в министерстве здравоохранения края. - Еще трое – на ЭКМО.