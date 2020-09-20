В Краснодаре пенсионерка выпала из окна многоэтажки

Трагедия произошла во вдоре этой многоэтажки.

Трагедия случилась накануне днем на улице Дербентской, 18/3 в Краснодаре. Из окна многоэтажки выпала женщина. Ее тело обнаружили жильцы дома, которые вызвали полицию и скорую. Прибывшие медики констатировали лишь смерть.

Место происшествия огородили приехавшие правоохранители. По словам жильцов дома, делом занялись и криминалисты. Пока что они изучает все обстоятельства произошедшего, чтобы узнать, в чем причина гибели женщины.

- По факту гибели 67-летней местной жительницы проводится доследственная проверка, - уточнили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Как стало известно, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит характер травм погибшей и причину смерти.

Ранее сообщалось, что в центре Сочи мужчина упал с опоры моста. Очевидцы говорят, что незадолго до несчастного случая, он вел себя очень странно.