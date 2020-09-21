Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 21 сентября увеличилось на 92

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае продолжает расти. По последним данным на 21 сентября за минувшие сутки в регионе подтвердилось 92 новых случая заражения COVID-19 в 17 районах Кубани. Самому старшему пациенту 82 года.

- В Краснодаре заболели 27 человек, в Новороссийске и Кавказском районе – по семь, в Сочи и Ейском районе – по пять. По четыре пациента получили положительные результаты на коронавирус в Динском, Усть-Лабинском и Туапсинском районах, по три – в Тихорецком, Кореновском и Красноармейском районах. По два заболевших зафиксировано в Армавире, Отрадненском, Крымском и Гулькевичском районах, по одному человеку с Covid-19 выявлено в Анапе, Курганинском, Темрюкском, Выселковском, Белореченском, Павловском, Кущевском, Славянском, Тимашевском, Абинском, Староминском, Щербиновском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также в оперштабе добавили, что среди заболевших 22 ребенка.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что по данным на 18 сентября только в Краснодаре из-за коронавируса на дистанционное обучение отправили 49 классов.