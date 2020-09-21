Детская музыкальная школа Армавира получила новые инструменты

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае по нацпроекту «Культура» обновляются музыкальные школы и ДК. Так, в Армавире школа получила четыре акустических пианино немецкой фабрики, шесть классических шестиструнных испанских гитар, а также две балалайки и четыре домры.

- На обновление материально-технической базы армавирской музыкальной школы ушло более 3,9 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Помимо инструментов в школу купили три ноутбука, два моноблока, три комплекта интерактивного оборудования и около 700 экземпляров новой учебной литературы.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что гулькевичcкая детская школа искусств получила новые музыкальные инструменты, а ученики уже оценили их качество. В школу завезли аккордеон фирмы «Weltmeister», баян «Scandalli», четыре фортепиано и рояль «K.Hartmann», фортепиано «Kawai».