Казаки заключат соглашение о сотрудничестве со Следственным комитетом РФ

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Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда и глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин решили заключить соглашение о сотрудничестве между СК и Всероссийским казачьим обществом.

Речь в документе пойдет о развитии российского казачества, казачьего кадетского образования, а также патриотического воспитания подрастающего поколения и создания Союза казачьей молодежи России.

- Я готов оказывать помощь российскому казачеству в выполнении государственных задач, так как сам являюсь потомственным казаком, мои казачьи предки родом с Кубани, - отметил Александр Бастрыкин.

В Иркутском кадетском корпусе, с которым давно сотрудничает СК, появятся казачьи классы, учащиеся которых кроме основ юриспруденции будут изучать казачью историю и культуру.

- Казаки – люди государственные, поэтому очень важно использовать весь потенциал и силу российского казачества, Уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным и принесет хорошие результаты для нашей Родины. - подчеркнул Николай Долуда.