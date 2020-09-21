В Краснодаре ограничат движение транспорта на улицах Пушкина и Рашпилевской

Фото: пресс-службы мэрии Краснодара.
В Краснодаре на улицах Пушкина и Рашпилевской введут временные ограничения движение автотранспорта. Проезд будет закрыт утром 23 сентября с 6:00.
- Ограничение вводится в связи с проведением краевого мероприятия, - прокомментировали в пресс-службе мэрии краевой столицы.
Представитель мэрии обратил внимание, что участки улиц освободят от автомобилей. На них будет организована стоянка и установлены временные дорожные знаки.
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Краснодаре, на улице Постовой частично ограничивали движение машин из-за строительства участка теплотрассы.