В Краснодаре ограничат движение транспорта на улицах Пушкина и Рашпилевской

Фото: пресс-службы мэрии Краснодара.

В Краснодаре на улицах Пушкина и Рашпилевской введут временные ограничения движение автотранспорта. Проезд будет закрыт утром 23 сентября с 6:00.

- Ограничение вводится в связи с проведением краевого мероприятия, - прокомментировали в пресс-службе мэрии краевой столицы.

Представитель мэрии обратил внимание, что участки улиц освободят от автомобилей. На них будет организована стоянка и установлены временные дорожные знаки.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Краснодаре, на улице Постовой частично ограничивали движение машин из-за строительства участка теплотрассы.