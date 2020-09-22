Усадьбу Котлярова включили в реестр объектов культурного наследия Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Старинное здание на улице Коммунаров попадало под снос из-за его аварийного состояния. Но на заседании научно-методического совета объект вместе с уникальными интерьерами начала 20 века решили сохранить.

- Жилой дом на улице Коммунаров являлся частью усадьбы И.В. Котлярова, владельца обувного производства в Екатеринодаре на рубеже XIX–XX веков. Здание признано аварийным, его расселили и планировали демонтировать. Но так как в доме сохранились уникальные художественные интерьеры, например, многоуровневые лепные карнизы с орнаментом и потолки с росписью, было принято решение сохранить объект, – рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Специалисты уже провели государственную историко-культурную экспертизу. Усадьбу Котлярова включили в реестр памятников культуры. Теперь есть все основания для реставрации здания. К работам приступят в ближайшее время.