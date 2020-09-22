Полицейского, сбившего насмерть школьницу под Краснодаром, заключили под стражу

Машину нашли на СТО

Смертельное ДТП случилось вечером 19 сентября в станице Старокорсунской под Краснодаром. На улице Красной компания школьниц переходила дорогу на зеленый свет. Девочки шли по пешеходному переходу. В какой-то момент на горизонте появилась машина, которая летела с огромной скоростью. Убежать от железки на колесах одна из школьниц не смогла. Очевидцы говорят, что удар был такой силы, что подростка отбросило на несколько метров. Девочка погибла от полученных трав в карете скорой помощи.

Виновником аварии оказался 24-летний полицейский ППС УМВД РФ по городу Краснодару. Он скрылся с места ДТП. Его нашли и спустя трое суток заключили под стражу.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть 16-летней девушки, сопряженном с оставлением места ДТП, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

За решетку молодого человека посадили 22 сентября. Сейчас ведется следствие.

- Суд принял решение о заключении подозреваемого под стражу на срок два месяца, до 20 ноября включительно, - уточнили «КП»-Кубань» в пресс-службе Краевого суда.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что по словам очевидцев, во время задержания, виновник ДТП размахивал «корочкой» и уверял, что ему ничего не грозит.