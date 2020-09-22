Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Завершены поиски мужчины, пропавшего неделю назад в сочинском селе Ордынка. Напомним, выходить на связь с родными 50-летний Герман Киласония перестал 12 сентября. Когда семья приехала к нему домой, заметила, что во дворе нет машины, и подумала, что он куда-то уехал. Тем не менее ждать близкие не стали, они обратились в полицию, а также в поисковый отряд "Лиза Алерт".

Искали 50-летнего мужчину по всему селу, прочесывали местность и за пределами Ордынки. Спустя пять дней все надежды семьи рухнули – Германа Киласония нашли мертвым... Как оказалось, он был жестоко убит.

- Нападавший действовал ночью, когда отец спал. Он неоднократно ударил его по голове, судмедэксперты даже затрудняются сказать, что он использовал, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» сын убитого, которого тоже зовут Герман. – А затем отца закопали в лесу за огородом.

Больше всего правоохранителей поразил «почерк» убийцы. Как удалось узнать «КП» - Кубань», могилу для своей жертвы он подготовил три метра глубиной. Мужчину, чей рост был 190 см, он закопал (!) вниз головой. Раскапывать тело пришлось в течение пяти часов.

Сейчас предполагаемый убийца задержан, его допрашивают.