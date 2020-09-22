Полиция распространила ориентировку на розыск вице-мэра Геленджика по ЖКХ

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В Сети распространена ориентировка на розыск Павла Блинова-вице-мэра Геленджика, курирующего вопросы ЖКХ в течение последнего года.

В ориентировке сообщается, что Блинов разыскивается по уголовному делу о растрате, возбужденному в конце апреля 2020 года.

Ориентировку, опубликованную в Сети, пока не комментируют в МВД.

Ранее «Комсомолка» сообщала о коррупционном скандале в ЖКХ Геленджика. Его начальник Андрей Сугибин, как отмечают сотрудники отдела экономической безопасности ГУ МВД, воспользовался служебным положением.

Он поручил рабочим отсортировать строительный и бытовой мусор, а металлолом сдать в пункт приема. Вырученные деньги, а металл потянул 835 000 рублей, Андрей Сугибин забрал себе.

Правоохранительные органы пока не комментируют ситуацию.