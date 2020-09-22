Кубанский бизнес-форум «Дело за малым» перенести на 2021 год

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае бизнес-форум «Дело за малым» в 2020 году не состоится. Мероприятие планировалось провести 16 и 17 октября. Но из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции форум перенесли на 2021 год.

- Мы все знаем о сложной эпидемиологической ситуации в России и мире, поэтому все массовые деловые мероприятия проводятся в дистанционном формате. Мы приняли решение не проводить форум онлайн, - сообщил вице-губернатор региона Игорь Галась.

По его словам, «Дело за малым» состоится, как только позволят обстоятельства.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что краснодарский форум "Дело за малым" стал лучшим нацпроектом в России. Жюри оценило и рекламную кампанию по привлечению известного изобретателя Илона Маска.